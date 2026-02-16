- Home
- Astrology
- Vaastu
- Vastu Tips: ಫ್ಲಾಟ್’ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ
Vastu Tips: ಫ್ಲಾಟ್’ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ
Vastu Tips: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ 5% ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 50% ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೆ ತರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು?
ನೀವು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಫ್ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಫ್ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯು 80% ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಹ ಕ್ರಮೇಣ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ನೇರವಾಗಿ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನವು ಮುಖ್ಯ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರದ ಕಾರಣ, ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐದು ಅಂಶಗಳು, ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನವು ಬಂಗಲೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು
ಫ್ಲಾಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವು ಜನರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಶೂಗಳ ರಾಶಿ, ಮುರಿದ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಡೋರ್ಬೆಲ್, ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಯು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಎರಡನ್ನೂ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ತಪ್ಪುಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು, ತಲೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು - ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಿನ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ಭಾರವಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಸೋಫಾಗಳು, ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು
ಫ್ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಿ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಮತ್ತು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಘರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲಹದ ನೇರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ
ಶೌಚಾಲಯದ ವಾಸ್ತುವು ಫ್ಲಾಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಡುವುದು, ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪರಿಹಾರವೇನು?
ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಬೆಳಕು, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ.