ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುತ್ತೀರಾ? ಈ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮರೆಯದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಈಗಂತೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಿವು.
ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡದ ಕೇರ್
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ನೆನಪಿರಲಿ
ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ನೀರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರದು. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಶುದ್ದವಾದ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಗಿಡದ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡದ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ
ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಬೆಳೆಸಲು ಪಾತ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದು ಗಿಡವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೆ ಗಿಡ ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದ್ರವರೂಪದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ನೇರ ಬೆಳಕು ಬೇಕಿಲ್ಲ
ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಳಕು ಸಾಕು. ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದರೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಬಾಡಿ, ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.