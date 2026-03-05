- Home
- Astrology
- Vaastu
- Vastu tips for wealth: ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನಿಡಿ!
Vastu tips for wealth: ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನಿಡಿ!
Vastu tips for wealth: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆಯೇ? ಈ ಸರಳ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಪರಿಹಾರ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಧನಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು..
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ (South-East) ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿ.. ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಇಡಬಾರದು.
ಹರಿಯುವ ನೀರು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವಂತಿರಲಿ. ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ನಗುವ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆ
ಇವುಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಇಡಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬೇಡಿ. ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ (Drawing Room) ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ.
ಲೋಹದ ಆಮೆ
ಆಮೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಲೋಹದ ಆಮೆಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮನೆಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಡಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಮರೆಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.