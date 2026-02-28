Lunar Eclipse 2026: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಸಿಯಲಿದೆ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ, ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ!
2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಮಾರ್ಚ್ 3, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣದಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ 2026ರ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾರ್ಚ್ 3, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ್ ನಳಿನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು 3 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಆ 3 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 3ರ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಇದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಹಣದ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ-ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಹಠಾತ್ತನೆ ಕೆಡಬಹುದು.
ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಸಮಾನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೋರ್ಟ್-ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗಬಹುದು. ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರಬಹುದು.