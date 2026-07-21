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- ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ವಿಷ್ಯ ಫಾಲೋ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ವಿಷ್ಯ ಫಾಲೋ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Home entrance Vastu tips Kannada: ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ತರುತ್ತೆ? ಸುಖ-ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು.
5 ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು
5 ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕುವುದು ಕೇವಲ ವಿಳಾಸ ತಿಳಿಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲು ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ
1. ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ
ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
2. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು
2. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು
ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಬಲಕ್ಕೆ) ಅಳವಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಮನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ
3. ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ
ಹೆಸರಿನ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಅವು ಮರೆಯಾಗುವುದು ವಾಸ್ತು ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು 'ಓಂ' (Om) ಅಥವಾ 'ಸ್ವಸ್ತಿಕ' (Swastika) ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಬೇಡಿ
4. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಬೇಡಿ
ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮರ (Wood) ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ (Stone) ಮಾಡಿದ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮರೆತೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಇದು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
5. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ
5. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ
ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಸಿ. ಅಕ್ಷರಗಳು ಗೋಲ್ಡನ್ (ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ) ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಸರುಗಳು ಮರೆಯಾಗದಂತೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.