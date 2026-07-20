ವಾರದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲೇಬಾರದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಂತೆ
ಊಟ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಥರಾನೇ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮಯ, ಕಾಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ದಿನ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಿಯಮ ಇರುವಾಗ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ದಿನದಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದರೆ, ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಹಣದ ನಷ್ಟವೂ ಆಗಬಹುದು.
ಗುರುವಾರ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ದಿನವಲ್ಲ
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ದಿನವಲ್ಲ. ಗುರುವಾರ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದರೆ ಹಣದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಭಗವಾನ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನೇ ಗುರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಇದರಿಂದ, ಗುರುವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಗುರುವಾರದಂದು ಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಣದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ಸಮಯ ಸಿಗದವರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ, ಶರ್ಟ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನಗರವಾಸಿಗಳು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ರಾತ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುತ್ತಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ
ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆಗ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದರೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿದಾಗ, ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬಂದು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದು, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.