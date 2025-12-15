Vastu Tips: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದ್ಲು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಂದ್ರೆ, ಮನೆ ತುಂಬಾ ಹಣವೋ ಹಣ!
Vastu Tips: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ
ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ಸೂರ್ಯನ ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ.
ತಾಮ್ರದ ಸೂರ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಮ್ರವು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. 2026 ರ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿ. ತಾಮ್ರದ ಸೂರ್ಯ ನೆಲದಿಂದ ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಮ್ರದ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮದ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸಸ್ಯ
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸಸ್ಯವು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಇಡುವುದು ಶುಭ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸಸ್ಯವು ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕುಬೇರನ ಫೋಟೊ
2026ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು ಕುಬೇರನ ಫೋಟೊ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ. ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ
ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, 2026 ರ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.