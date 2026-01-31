- Home
- Astrology
- Vaastu
- ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಿರಲ್ಲ! ಆದ್ರೆ ಈ 3 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಿರಲ್ಲ! ಆದ್ರೆ ಈ 3 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್: ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವೂ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಕೇವಲ ಹಣ ಇಡುವ ಚೀಲವಲ್ಲ, ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ನಿವಾಸವಿದ್ದಂತೆ. ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1. ಕೆಂಪು ಕಾಗದ (Red Paper)
1. ಕೆಂಪು ಕಾಗದ (Red Paper)
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಬರೆದು, ಅದನ್ನು ಕೆಂಪು ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಅಕ್ಷತೆ (21 ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳು)
ಅಕ್ಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. 21 ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
3. ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಡೆಗಳು (Silver Coin or Shells)
ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಡೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
4. ಅರಳಿ ಎಲೆ (Peepal Leaf)
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಮರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದುದು. ಒಂದು ಶುಭ್ರವಾದ ಅರಳಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಗಂಗಾಜಲದಿಂದ ತೊಳೆದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮದಿಂದ 'ಶ್ರೀ' (Shree) ಎಂದು ಬರೆದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಧನ ಯೋಗವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
5. ಏಲಕ್ಕಿ (Green Cardamom)
ಏಲಕ್ಕಿ ಕೇವಲ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇವು ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. 2 ಅಥವಾ 3 ಏಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬಾರದು?
ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಬೇಡ: ಹಳೆಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳು, ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇವು 'ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ' ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಹರಿದ ಪರ್ಸ್: ಹರಿದ ಪರ್ಸ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಫೋಟೋಗಳು: ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.