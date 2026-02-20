Vastu Tips: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೆಟ್ಟಂತೆ
Vastu Tips: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮುಂಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡುವುದು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಪಾತ್ರೆಗಳು
ಕೊಳಕು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೋಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ದೇವರಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನಿಂತ ಗಡಿಯಾರ
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ನಿಂತ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಟ್ಟ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಏನಾದರೂ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅದು ಮುರಿದಿದ್ದರೆ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.