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- Kitchen Vastu: ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅಶುಭ, ಸಿಂಕ್ ಗೆ ಹಾಕೋ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ
Kitchen Vastu: ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅಶುಭ, ಸಿಂಕ್ ಗೆ ಹಾಕೋ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ
ದೋಸೆ – ಚಪಾತಿ ಬೇಯಿಸೋಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ತವಾ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್
ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾನ್ ರಾಹುವಿನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಯಾನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊಳಕು ಪಾತ್ರೆ ಜೊತೆ ಇಡ್ಬೇಡಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿಂಕ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಕೊಳಕಾದ ಪಾತ್ರೆ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಳಕು ಪಾತ್ರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಡುವುದು ಅಗೌರವ. ಇದು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್
ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರದು. ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆ ನೀರು
ತಪ್ಪಾಗಿಯೂ ಬಿಸಿ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಶುಭ. ಬಿಸಿ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಶಬ್ದವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿಡ್ಬೇಡಿ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಬಾರದು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಬೀಳೋದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಮನೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಈ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ಯಾನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ನೀಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮನೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ, 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.