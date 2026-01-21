ಆಫೀಸ್ ಹೋಗುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
Shakun Shastra: ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು , ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಶುಭ
ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ರಸ್ತೆ ಗುಡಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ನೀವು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರಸ್ತೆ ಗುಡಿಸುವುದು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಶುಭ ಸಂಕೇತ. ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನವವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು
ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ವಧುವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ..
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೋಡುವುದು
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಎಂದರೆ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಡೋಲಕ್ ಶಬ್ದ
ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಡೋಲಕ್ ಅಥವಾ ಡೋಲಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ಶುಭ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸುವನ್ನು ನೋಡುವುದು
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಸು ಸೀನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.