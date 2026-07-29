ಹೊಸ ಮನೆಗೆ 4 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಡಿ; ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು !
ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಾರದು. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು
ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಕೇವಲ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಆರಂಭ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಾರದು ಎಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಔಷಧಿ
ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಡೆದ ಪಾತ್ರೆ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣ
ಒಡೆದ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಅನಗತ್ಯ ಕಸದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗಡಿಯಾರ
ಗಡಿಯಾರವು ಸಮಯದ ಓಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೊರಕೆ
ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.