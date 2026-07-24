- Home
- Astrology
- Vaastu
- Bird Nest: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ... ಇದು ಶುಭನಾ, ಅಶುಭನಾ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
Bird Nest: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ... ಇದು ಶುಭನಾ, ಅಶುಭನಾ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
Vastu Shastra Bird Nest: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿವೆಯೇ? ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ? ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಟ್ಟು ಗೂಡನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಗೂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವವರೆಗೂ ಸಮಾಧಾನಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸಲಿಗೆ, ಈ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತವೆ.
1.ಪಾರಿವಾಳಗಳು...
1.ಪಾರಿವಾಳಗಳು…
ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಕ್ಷಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮನೆ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅವು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಲೀಜು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
2.ಮನೆಗೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಬಂದರೆ...
2.ಮನೆಗೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಬಂದರೆ…
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಆಗಮನವು ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಅದು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವೂ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈನಾ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ.. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈನಾ ಹಕ್ಕಿ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಆಗಮನದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆ ಮನೆಯವರು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಪಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮರಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಕದಲಿಸದಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಗೂಡನ್ನು ತೆಗೆದರೆ, ಆ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮರಿಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಾರಿಹೋಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಿರಿ. ನಂತರ ನೀವು ಗೂಡನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರುವಾಗ ಗೂಡನ್ನು ಕದಲಿಸಬಾರದು.