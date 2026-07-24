Friday Vastu: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗುತ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಈ ಗಿಡ ನೆಡಿ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ.

ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಿ

ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಒಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವು ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಶುಕ್ರವಾರ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಯಾಕೆ ನೆಡಬೇಕು?

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂವು: ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರವು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನದಂದು ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಶುಕ್ರನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವ ಗ್ರಹ.

ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ: ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು?

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯವು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಲು ಮನೆಯ ಯಾವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ.

ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು: ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಇದು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು: ಇದು ದೇವರ ದಿಕ್ಕು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೆಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ದಾಸವಾಳ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು

  • ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ದಾಸವಾಳ ಹೂವು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
  • ಯಾರಾದರೂ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ದಾಸವಾಳ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.