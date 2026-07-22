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ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಕಾರಣವೇ?

ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ (Negative Energy) ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿ ಉಪಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.

vaastu Jul 22 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
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ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿ ಕಪ್ಪೆ

ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ತಂದಿಡಿ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿ ಆಮೆ

ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟ (Lucky). ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಬೇರ ದೇವರ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ.

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ಚೀನಿ ನಾಣ್ಯಗಳು

ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಶುಭದ ಸಂಕೇತ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು (Money Flow) ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ

ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಕಾರಂಜಿಯ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹರಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

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ಫಿಶ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

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