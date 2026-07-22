ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ (Negative Energy) ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫೆಂಗ್ಶುಯಿ ಉಪಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಫೆಂಗ್ಶುಯಿ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ತಂದಿಡಿ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೆಂಗ್ಶುಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟ (Lucky). ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಬೇರ ದೇವರ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ.
ಫೆಂಗ್ಶುಯಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಶುಭದ ಸಂಕೇತ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು (Money Flow) ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಕಾರಂಜಿಯ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹರಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
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