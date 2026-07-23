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- ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಬೇಕೇ? ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ದೂರ ಮಾಡಲು ಇಂದೇ ಈ 7 ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!
ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಬೇಕೇ? ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ದೂರ ಮಾಡಲು ಇಂದೇ ಈ 7 ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ, ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ನಂತಹ 7 ಸರಳ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ (Negative Energy) ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ದೋಷ (Vastu Dosh) ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಬಂದರೂ ನೀರಿನಂತೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು (Financial Problems) ದೂರ ಮಾಡಲು ಚೀನಾದ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರವಾದ 'ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ'ಯಲ್ಲಿ (Feng Shui) ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು (Financial Situation) ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಣ ತುಂಬಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 7 ಸುಲಭ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ (Wind Chime):
ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ ಅನ್ನು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ವಸ್ತು (Lucky Item) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡುವ ನಾದವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು (Positivity) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು (Good Luck) ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ ನೇತುಹಾಕಿ.
ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ (Laughing Buddha):
ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಚೀಲ ಅಥವಾ ಪೋಟ್ಲಿಯನ್ನು (Money Bag) ಹೊತ್ತಿರುವ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಆಮೆ (Feng Shui Turtle):
ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಆಮೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಆಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಶುಭ. ಗಾಜಿನ ಬೌಲ್ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ (Water Jar) ಆಮೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (North Direction) ಇಡಿ. ಇದು ನಿರಂತರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತಿನ (Wealth and Prosperity) ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೀನೀ ನಾಣ್ಯಗಳು (Chinese Coins):
ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಕೆಂಪು ರಿಬ್ಬನ್ನಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂರು ಚೀನೀ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (Red Cloth) ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಬೀರು ಅಥವಾ ಹಣ ಇಡುವ ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ (Locker/Safe) ಇಟ್ಟರೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ (Feng Shui Dragon):
ನೀವು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ (Economically Weak), ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ತನ್ನಿ. ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಾಶವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಕಪ್ಪೆ (Feng Shui Frog):
ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ಕಾಲುಗಳ ಕಪ್ಪೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಬಡತನ ದೂರವಾಗಿ, ಹಣದ ಹರಿವು (Cash Flow) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಬೆಕ್ಕು (Feng Shui Cat):
ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಇಡುವುದು ಮಂಗಳಕರ. ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (South-East Corner) ಈ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ/Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ/ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)