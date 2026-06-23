Vastu Tips: ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ… ಕುಬೇರ ದಿಕ್ಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಲಿ
Vastu Tips: ಕುಬೇರ ಸ್ಥಾನವು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು ಕುಬೇರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಮನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವಲಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕುಬೇರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಕುಬೇರ ಮೂಲೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಕುಬೇರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಇದನ್ನು ಜನರು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸರಳವಾಗಿರುವ ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಿ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಸ ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರದೇಶವು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೆರೆದ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ
ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು, ಯಂತ್ರವನ್ನು ಗಂಗಾ ನೀರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ , ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದೀಪ ಮತ್ತು ಧೂಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣ ಮತ್ತು ತಿಜೋರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಗದು, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಜೋರಿ ಅಥವಾ ಲಾಕರ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಾಗಿಲು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತೆ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೊಂಪಾದ ಸಸ್ಯಗಳು, ಸ್ಫಟಿಕ ಚೆಂಡುಗಳು, ಲೋಹದ ಆಮೆಗಳು ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಹ ಶುಭ. ಈ ದಿಕ್ಕು ನೀರಿನ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರಂಜಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಸ್ತು ತಪ್ಪುಗಳು
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಾತ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿ ಅಥವಾ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯ ನೆಡಿ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಅಥವಾ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿರಿಸಿ.