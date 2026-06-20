ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯ ತೀರಾ ಒಳಗಡೆ ಇಡಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಿಗಳು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ದಾರ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿಸಿ. ನೆಲ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಶುಭ ಎನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ-ಪೂರ್ವ (South-East) ದಿಕ್ಕು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡಲು ಸರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ.
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