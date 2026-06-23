- Home
- Astrology
- Vaastu
- Tulsi Plant: ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಮುಗೀತಾನೇ ಇಲ್ವಾ? ಮನೆಯ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಿ ಸಾಕು
Tulsi Plant: ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಮುಗೀತಾನೇ ಇಲ್ವಾ? ಮನೆಯ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಿ ಸಾಕು
ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತುಳಸಿ ಗಿಡವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಕೇತವಾದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳ ಪಾತ್ರವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತುಳಸಿ ಗಿಡವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡುವುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತುಳಸಿ ಗಿಡವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ, ಕುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಮೇಣ, ಜೀವನದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸುಖ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯೂ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು, ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಡಿ.