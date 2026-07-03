ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಂಗಳದಿಂದಲೇ ವಾಪಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ
Vastu Tips: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಅಂಗಳದಿಂದಲೇ ವಾಪಾಸ್ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ.
ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ
ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ದ್ವಾರ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ, ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀವೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ?
ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಒಳಾಂಗಣ ಅಲಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ದ್ವಾರದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ರಾಶಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಶೂಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಧೂಳು, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವು ರಾಹು ಮತ್ತು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಶೂಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, ಆ ಸ್ಥಳವು ರಾಹುವಿನ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಚದುರಿದ ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಸ, ಮುರಿದ ವಸ್ತುಗಳು
ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಮುರಿದ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ, ಮುರಿದ ಗಿಡಗಳ ಕುಂಡವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬಡತನವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಮುರಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವೈಬ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರ: ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆರೆದಿಡಿ ಇದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
ಸಂಜೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ
ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಗಮನದ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸದವರು ಅಥವಾ ಮಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂದಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಪರಿಹಾರ: ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹಳದಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಹಳದಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಗುರು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ
ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಮತ್ತು ತೋರಣ: ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಕುಂಕುಮ ಅಥವಾ ಅರಶಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮಾವಿನ ಅಥವಾ ಅಶೋಕ ಎಲೆಗಳ ತಾಜಾ ತೋರಣವನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ್ತಿಲು ಪೂಜೆ: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣವು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ.