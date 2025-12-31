- Home
- Happy New Year: 2026 ಸೂರ್ಯನ ವರ್ಷ… ಜನವರಿ 1ರಂದು ಮನೆಗೆ ಈ ವಸ್ತು ತಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗ ತೆರೆಯುತ್ತೆ!
Happy New Year: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ಸೂರ್ಯನ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ.
2026 ಸೂರ್ಯನ ವರ್ಷ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, 2+0+2+6=10, ಇದರ ಮೊತ್ತ 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ
2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಶುಭವೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಏಳು ಕುದುರೆಗಳ ಚಿತ್ರ
ಏಳು ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ರಥವು ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏಳು ಕುದುರೆಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಂದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಕುದುರೆಗಳು ಒಳಮುಖವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ .
ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತರುವುದು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯನ ಚಿಹ್ನೆ
2026 ಸೂರ್ಯನ ವರ್ಷ, ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಾಮ್ರದ ಸೂರ್ಯನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತರುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಂಕುಮದ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.