- Home
- Astrology
- Vaastu
- Astro Tips for Students: ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ… ಮೆದುಳು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ!
Astro Tips for Students: ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ… ಮೆದುಳು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ!
Astro tips for exam: ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರಲಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಿಕೆಯ ದೇವತೆಯಾದ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೀಜ ಮಂತ್ರವು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
ಬೀಜ ಮಂತ್ರ - ಓಂ ಐಂ ನಮಃ
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ. 'ಐಂ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಮೂಲ ಬೀಜವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಜಪವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 11 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಣಿ
ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ, ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ.
ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ, ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನಂತರವೂ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
- ಪ್ರತಿದಿನ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮೇಜನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.
- ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಶುಭ.
- ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನದಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನವು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನದಂದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಓಂ ಘೃಣಿ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಎಂದು 11 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ.
ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸೂತ್ರ
ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸ, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಕೀಲಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.