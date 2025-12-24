New year 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ… ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
New year 2026: 2025ನೇ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು.
ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026
ಜನವರಿ 1, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳು, ಹೊಸ ಸಂತೋಷಗಳು, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ವರ್ಷವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವು ಕೇವಲ ದಿನಾಂಕವಲ್ಲ, ಆದರೆ ವರ್ಷದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದಲೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಿರಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಡೀ ವರ್ಷವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಯೂ ಸಹ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಜಗಳ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಡಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಈ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕತ್ತಲೆ ಬಡತನವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ.