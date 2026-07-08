ಈ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ರೆ ಹೋದ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಶ್ಚಿತ
Astrology Tips : ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವರು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಸಕರಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮೊಸರು – ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಹೋದ ಕೆಲ್ಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
ಇಡಾ ನಾಡಿ ಎಂದರೇನು?
ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ರಚನೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ 72 ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರು ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡಾ, ಪಿಂಗಲಾ ಮತ್ತು ಸುಶುಮ್ನಾ. ಇವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀವನ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಇಡಾ ನಾಡಿಯನ್ನು ಚಂದ್ರ ನಾಡಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹದ ಎಡಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ತಂಪು, ಶಾಂತಿ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಡಾ ನಾಡಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಲೋಚನೆ ಆಳವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರ ಶಕ್ತಿಯ ವಾಹಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿ ಎಂದರೇನು?
ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ನಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಬಲಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿ, ಚಟುವಟಿಕೆ, ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾಡಿ ನೋಡಿ ಕಾಲಿನ ನಿರ್ಧಾರ
ಸ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾಡಿ ನೋಡಿ ಕಾಲಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಡಾ ಮತ್ತು ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿಗಳ ಸಮತೋಲನವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ನಾಡಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟವು ಎಡ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ಇಡಾ ನಾಡಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಉಸಿರಾಟವು ಬಲ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿ. ಯಾವ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನಾಡಿ ನೋಡಿಯೇ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಉಸಿರಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ನಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿ.
ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬಹುದು
ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರು ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿMದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮೊದಲು ಇಟ್ಟು ಹೊರಡುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಗೈಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟುವುದು, ಹವನ ಮಾಡುವುದು, ಮದುವೆಯ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಗೈಯನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.