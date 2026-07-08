Visha Yoga: ಶನಿ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ ಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಸಂಕಷ್ಟ!
ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಂಡಾಗ ವಿಷ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದು, ಈಗ ಚಂದ್ರನೂ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೀಳಲಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಿಷ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಈ ವಿಷ ಯೋಗವು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.