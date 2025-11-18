Tuesday Astro Guide: ಮಂಗಳವಾರ ಈ 4 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಂಜನೇಯನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತೀರಿ
Tuesday Astro Tips: ಮಂಗಳವಾರವು ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ದೇವರಾದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ದಿನ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಕೋಪ ತರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಆಂಜನೇಯನ ದಿನ
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವಾರವನ್ನು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಜರಂಗಬಲಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು
ಬಜರಂಗಬಲಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾದಾಗ, ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ದುಃಖ, ಭಯ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹನುಮಂತ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ದುರದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಮಂಗಳವಾರದ ಪೂಜೆಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಮಂಗಳವಾರ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿಯೂ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ.. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಂಗಳವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಮಂಗಳವಾರವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಉಡುಗೊರೆ
ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳವಾರದ ಪೂಜೆಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು
ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಈ ದಿನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಸಹ ಉತ್ತಮ.