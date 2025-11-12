Traditional Beliefs: ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತರಬಾರದಂತೆ
Traditional Beliefs: ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ನಂತರ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ತರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತರಬಾರದು?
ವಿವಾಹಿತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ನಂತರ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ತರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು
ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ತರಬಾರದು. ಇವು ಜನ್ಮಸ್ಥಳದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪನ್ನ
ಮಹಿಳೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. ಇವು ಮಹಿಳೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಜನಿಸಿದ ಮನೆ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕಹಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು
ಅದೇ ರೀತಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಿಂದ ಕಹಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪುಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. ಇವುಗಳು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗಳಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು.
ಚೂಪಾದ ವಸ್ತು
ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಅಂದರೆ, ಚಾಕುಗಳು, ಕುಡುಗೋಲುಗಳು ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇವುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತು
ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಪೊರಕೆಗಳು, ಮಾಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಅಳತೆಯ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು.
ರಂಗೋಲಿ ಹಿಟ್ಟು
ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗೋಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು.