Vastu for Wealth: ಈ 5 ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸದಾ ತಿಜೋರಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ
ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ಐದು ವಸ್ತುಗಳು
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವತೆ. ನೀವು ಅವಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಮನೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ಐದು ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಂದು ನೋಡೋಣ..
ದಕ್ಷಿಣವರ್ತಿ ಶಂಖ (ಬಲಗೈ ಶಂಖ)
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣವರ್ತಿ ಶಂಖವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಶಂಖವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಲಗೈ ಶಂಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ದಕ್ಷಿಣವರ್ತಿ ಶಂಖವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರ
ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ದೈವಿಕ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವಿಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕಮಲದ ಹೂವು
ಕಮಲದ ಹೂವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಅವಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಮಲವು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಲವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ
ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತಿಲಕ ಹಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.