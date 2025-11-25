ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು (new year vaastu tips) ಮುಖ್ಯ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ, ಹಾಳಾದ, ಮುರಿದ ಇತ್ಯಾದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಇದು ವೇದಿಕೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು (new year vaastu tips) ನೀವು ಹೊರಹಾಕಬೇಕಾದ ಏಳು ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1) ಮುರಿದ ಅಥವಾ ಅಂಟಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು
ಒಡೆದ ಕಪ್ಗಳು, ತುಂಡಾದ ತಟ್ಟೆಗಳು, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಸವೆದ ಶೋಕೇಸ್ ವಸ್ತುಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮುರಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಸಾಂಕೇತಿಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಳಮಳವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ, ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಿರಿ.
2) ಹಳೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು
ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಕರಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಳತಾದ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ರಾಶಿಗಳು ಧೂಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರುವುದರಿಂದ ಮೂಲೆಗಳು ಬೆಳಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಗುರವಾದ, ತಾಜಾತನದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
3) ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳು
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳಿಂದ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮಸಾಲೆಗಳು, ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತಾಜಾ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗರೂಕ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
4) ಬಳಸದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳು
ನೀವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧರಿಸದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕೈಚೀಲಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಗ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಪಾಟುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
5) ಸತ್ತ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹೂವುಗಳು
ಸತ್ತ ಸಸ್ಯಗಳು, ಒಣಗಿದ ಹೂಮಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸರಳ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
6) ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು, ಮುರಿದ ರಿಮೋಟ್ಗಳು, ಸತ್ತ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ ತಂತಿಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನಗಳು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
7) ನಕಾರಾತ್ಮಕ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು
ಹಳೆಯ ಬಿಲ್ಗಳು, ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ವಾದಗಳು, ಅನಗತ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಲ್ಲಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿ, ವಸ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.