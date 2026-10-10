ಅಮೃತಧಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅದಲು-ಬದಲು ಆಟಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಂಗಾಲು, ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ತಿರುಮಂತ್ರ
ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಅದಲು-ಬದಲು ಆಟ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜೈದೇವ್ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲಾ ಅವರ ಪ್ಲಾನ್ ತಿಳಿಯಲು ಭೂಮಿಕಾ ದೀಪಿಕಾಳಾಗಿ ದಿವಾನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಅವಳಿ-ಜವಳಿ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದು ಮಂದಾಕಿನಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್
ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅದಲು-ಬದಲು ಕಥೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಫುಲ್ ಕಂಗಾಲು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತದ್ರೂಪಿ ಭೂಮಿಕಾ-ದೀಪಿಕಾ ಆಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರ ತಲೆಗೆ ಹೊಸ ಹುಳುವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಕಾ
ಭೂಮಿಕಾಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೀಪಿಕಾಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿತ್ತು. ಜೈದೇವ್ ಜೊತೆ ಶಕುಂತಲಾ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾಸತ್ಯ ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೈದೇವ್ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಭೂಮಿಕಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಅದಲು-ಬದಲು ಆಟ
ಇದೀಗ ದಿವಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೀಪಿಕಾಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಕಾ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ಜೈದೇವ್ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲಾ ಮುಂದೆ ದೀಪಿಕಾಳಾಗಿ ಭೂಮಿಕಾ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರ ಅದಲು-ಬದಲು ಆಟ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಳಿ-ಜವಳಿ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಅವಳಿ-ಜವಳಿ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಸೊಸೆಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ಮಂದಾಕಿನಿ ತನ್ನ ಒಡಲಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
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