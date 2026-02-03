- Home
- ಬೆಡ್ರೂಮ್ನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ 45 ವರ್ಷದ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್!
ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ತಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯ ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ಫೋಟೋ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ನೆಶ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಬರೆದಿರುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ಅವರು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದಣಿದ ದಿನದ ನಂತರ, ತನ್ನ ರಾತ್ರಿಯ ದಿನಚರಿ ಎಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಓದುವುದು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ 'ಧುರಂಧರ್' ನೋಡುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
