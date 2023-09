ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಟನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಳೆ ನೆನಪು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದ ವೈಷ್ಣವಿ

ಸೀತಾ ರಾಮ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ, ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.



ಜೀವನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ನಾನು ಯಾರಿಗಿದ್ದೇನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ! (Reflecting back on life just gives me a lotta peace and gratitude to all the teachers made me who I am ! ) ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.