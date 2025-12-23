Kannada

ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಸೀರಿಯಲ್‌ನ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಸೀರಿಯಲ್‌ನ ಸುವೇದ್‌ ದಾಸ್‌ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಕುಮಾರ್-ಮಾನಸ

ಕಿರುತೆರೆಯ ಕಾಮಿಡಿ ಜೋಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಹಾಗೂ ಮಾನಸ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಿರುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರಿ-ಶ್ರೇಯಾ ಬಾಲಾಜಿ

ಸರಿಗಮಪ, ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಯಕ, ಸಾಹಿತಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರಿ-ಶ್ರೇಯಾ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು-ಸಂಧ್ಯಾ

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ನಟ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಅವರ ಸಂಧ್ಯಾ ಖುಷಿ ಎನ್ನುವ ಹುಡಿಗಿಯ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಷ್ಮಾ ಶೇಖರ್‌ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌

ಲಕುಮಿ ಧಾರವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಸುಷ್ಮಾ ಶೇಖರ್‌ ಕೂಡ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್‌ ಆದರು

