Kannada

ರಾಧಾಮಿಸ್‌ ಹೊಸ ಫೋಟೋ

ರಾಧಾ ಮಿಸ್‌ ಅಲಿಯಾಸ್‌ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

tv-talk Dec 23 2025
Author: Santosh Naik Image Credits:Instagram/shwetha r prasad
Kannada

ಸಖತ್‌ ಬೋಲ್ಡ್ ಆದ ಶ್ವೇತಾ

ಸಖತ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಟ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram/shwetha r prasad
Kannada

ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ

ಬಂದೂಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ ಈಗ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram/shwetha r prasad
Kannada

ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದರು

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಬಸ್‌ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram/shwetha r prasad
Kannada

ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್‌ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram/shwetha r prasad

