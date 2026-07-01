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- ಅರೆರೆ.. 'ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ' ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್!
ಅರೆರೆ.. 'ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ' ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್!
'Gichchi Giligili' ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ಗೆ ನೀಡಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಿಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ 'ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಕೃತಿ ಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣ
ಇದರ ನಡುವೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಂದರ ನೆನಪಿನ ಆಲ್ಬಮ್
ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು. ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ವಿಶಾಲ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಂತಿರದೆ, ಒಂದು ಸುಂದರ ನೆನಪಿನ ಆಲ್ಬಮ್ನಂತಿತ್ತು. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಭವವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಕೃತಿ ಗೌಡ ದಂಪತಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ಬಳಿಕ 'ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ' ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಹಜ ಹಾಸ್ಯ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಕೃತಿ ಗೌಡ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್, ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ, ವಿನೋದ್ ಗೊಬ್ಬರಗಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನವಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು.
ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಗೌಡ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರೇಮಜೋಡಿ ಜುಲೈ 4 ಮತ್ತು 5ರಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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