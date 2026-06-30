ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕಮಲಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಓಂಕಾರ್. ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಟಿಯ ಹೊಸ ಫೋಟೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಮಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲಿ ಮತ್ತು ರಿಷಿ ಸರ್ ಜೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್, ಇಬ್ಬರೂ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಗಾಸಿಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮದ್ವೆ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಉದಯ ಟಿವ್ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮದುವೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಾದರೂ ದುಡಿದ ಹಣ ಅಮ್ಮನ ಕೈಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹುಡುಗಿ, ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸೊಸೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಕತೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ನಿರಂಜನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯ ‘ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕಥೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಅಜಿತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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