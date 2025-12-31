- Home
- Entertainment
- TV Talk
- ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೊಂಬೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿಂಗ್; ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಒಂಟಿ ಪ್ರವಾಸದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೊಂಬೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿಂಗ್; ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಒಂಟಿ ಪ್ರವಾಸದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ, ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಟ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಐ (The Wheel) ಎದುರು ಪೋಸ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಐ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನಿವೇದಿತಾ, ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಡೈರಿಯನ್ನು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ.
ಡಿಸ್ನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಂಭಾಗ ಮುಗ್ಧ ನಗು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಆರ್ಲ್ಯಾಂಡೊದಲ್ಲಿರುವ 'ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ವರ್ಲ್ಡ್'ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಿವೇದಿತಾ, ಅಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎದುರು ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೊಂಬೆಯ ಮುಗ್ಧತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲುಕ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ. ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಒಂಟಿ ಪಯಣದ ಖುಷಿ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಂತರ ನಿವೇದಿತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಫೋಟೋ, ಅವರ ಹೊಸ ಪಯಣದ ಸಂಕೇತದಂತಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಬೆಡಗಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಕೇವಲ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವರು. ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ಶೈಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರೂ, ನಂತರ ಅದೇ ಅವರ ಗುರುತಾಯಿತು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತರ 'ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ' ಅಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೆರೆದರು. ಕೇವಲ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದ ಇವರು, 'ಶಿವ 143' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಗಾಯಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 2020ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು.
ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ (2024) ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಇಬ್ಬರೂ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.