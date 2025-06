Image Credit : Instagram

ಕಿಶನ್ ಅಂಬಾಸೀಡರ್ ಕಾರು ಹಾಗೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಿಟಾರ್ ಹಿಡಿದಿರುವ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಸೋದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ (I’m that soul who failed in love but never stopped loving …) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.