- Home
- Entertainment
- TV Talk
- ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ Lakshmi Nivasa Serial ವೆಂಕಿ; ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಆಗಮನ
ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ Lakshmi Nivasa Serial ವೆಂಕಿ; ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಆಗಮನ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಂಪತಿಯ ದತ್ತು ಪುತ್ರ ವೆಂಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರು ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ವೆಂಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಂಕಿಗೆ ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡುವ ವೆಂಕಿಗೆ ಚೆಲುವಿ ಎಂಬ ಪುತ್ರಿಯೂ ಇರುತ್ತಾಳೆ.
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ವೆಂಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಂಕಿಗೆ ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡುವ ವೆಂಕಿಗೆ ಚೆಲುವಿ ಎಂಬ ಪತ್ನಿಯೂ ಇರುತ್ತಾಳೆ.
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಮಗ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ.
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರು?
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ಸೌಮ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ. ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಕೆಲ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ದಾಸ ಪುರಂದರ, ಉಘೇ ಉಘೇ ಮಾದೇಶ್ವರ, ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಂದೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯಾ ಅವರು ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಳಿ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯಾ ಅವರು ಬಿಳಿ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ, ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.