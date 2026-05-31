- ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ-ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ಜೋಡಿಯ ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್: ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್- ಅಸಲಿಗೆ ಏನಿದು
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ಮತ್ತು ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು 'ನಿನಗಾಗಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಕತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ಇದಾಗಲೇ ಹಲವು ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ. Kishen Bilagali ಮೂಲತಃ ಡಾನ್ಸರ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಇವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 7ರಿಂದ ಸಕತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, 2018 ರ ಹಿಂದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಿವಾನಿಯ ವಿಜೇತರು ಕೂಡ. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಿಶನ್.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ
ಇನ್ನು ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ಅವರು ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸಬರೇನಲ್ಲ. ಇವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಟರ ಟಾಪ್-3 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. ಇವರು ಸಕತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದು, ಅರವಿಂದ್ ಕೆ ಪಿ ಅವರ ಜೊತೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅರವಿಂದ್ ಕೆ.ಪಿ ಜೋಡಿ
ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಥಟ್ ಅಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ-ಅರವಿಂದ್ ಕೆ ಪಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭವಿರಲಿ, ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೋಡಿಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೇ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಶಾಕಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸ್
ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ಮದುವೆಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಥಹರೇವಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಫೋಟೋಸ್
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದು ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ. ಹಾಗೆಂದು ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ನಿನಗಾಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು.
ನಿನಗಾಗಿ ಸೀರಿಯಲ್
ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ನಾಯಕಿಯಾದವರು ದಿವ್ಯಾ. ಸೀರಿಯಲ್ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಿಶನ್ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡದವರು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
