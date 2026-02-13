- Home
Kannada Youtuber Sannu Munnu Love: ಸನ್ನು ಮೂನು ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಬಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧನುಶ್ರೀ-ಮಂಜು ಗೌಡ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿಯೇ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ.
ಸನ್ನು, ಮೂನು ಪರಿಚಯ ಹೇಗೆ?
ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಜು ಗೌಡ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಮಂಜು ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಧನುಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಅವರು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ನಟಿಸ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಧನುಶ್ರೀ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ.
ಬೇರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಯ್ಕೆ
ಆಮೇಲೆ ಮಂಜು ಗೌಡ ಅವರ ಕಿರುಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು. ಆ ಕಿರುಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಧನುಶ್ರೀ ಅವರು, “ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಶುರುವಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು.
ಸನ್ನು ಮೂನು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಧನುಶ್ರೀ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಸನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸೂರ್ಯ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಧನುಶ್ರೀ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತಾಳೆ, ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಂಜು, ಹುಡುಗಿಗೆ ಸನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜು ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಮೂನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ?
ಧನುಶ್ರೀ ಕೂಡ ಮಂಜುಗೆ ಮೂನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಡಲು ಕೂಡ ಕಾರಣವಿದೆಯಂತೆ. ಸನ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೂನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸನ್ ರಿಯಲ್ ಹೆಸರು ಧನುಶ್ರೀ ಅಂತೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜುಗೋಸ್ಕರ ಗಗನಸಖಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರು
ಧನುಶ್ರೀಗೆ ಗಗನಾಸಖಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹುಡುಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮಂಜು ಗೌಡ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ನೌಕರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟರು
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆದರೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಲು ಇಷ್ಟ, ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜು ಗೌಡ ಅವರು ಧನುಶ್ರೀಗೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಇದೇ ಧನುಶ್ರೀಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಮಂಜು ಗೌಡ ಕುಟುಂಬ ಪೂರ್ತಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಜು ಕೂಡ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
