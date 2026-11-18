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- ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ 'ಆಸೆ' 'ರಾಮಾಚಾರಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಭಟ್..ಇಲ್ಲಿದೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳು
ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ 'ಆಸೆ' 'ರಾಮಾಚಾರಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಭಟ್..ಇಲ್ಲಿದೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳು
Abhigna Bhat: ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಭಟ್ ಈಗ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮಾಚಾರಿ', 'ಆಸೆ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಟಿ, ತಮ್ಮ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಖುಷಿಯನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಭಿಜ್ಞಾ
ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಭಿಜ್ಞಾ
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಭಟ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಭಟ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಟಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನಸು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣ
ಕನಸು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣ
ಸ್ವಂತದ್ದೊಂದು ಸುಂದರ ಸೂರು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಭಟ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮನೆಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಖುಷಿಯನ್ನು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ" ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಭಿಜ್ಞಾ ಈ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಹಕಲಾವಿದರು ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡ್ಗೀರ್ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫು' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತ
'ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡ್ಗೀರ್ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫು' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತ
ಅಭಿಜ್ಞಾ ಭಟ್ ಅವರು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಮೂಲತಃ ಉತ್ತಮ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು, ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡ್ಗೀರ್ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫು' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಆ ಶೋನಲ್ಲಿನ ಇವರ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಅವರು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ 'ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 2' ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭರಪೂರ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಸೆಳೆದ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಫೋಟೋಗಳು
ಗಮನಸೆಳೆದ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಫೋಟೋಗಳು
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಭಟ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಾದ 'ರಾಮಾಚಾರಿ', 'ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ', 'ಗೌರಿಶಂಕರ' ಹಾಗೂ 'ಆಸೆ' ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕರುನಾಡಿನ ಮನೆಮಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಭಿಜ್ಞಾ, ಸದಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಸದ್ಯ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಭಟ್, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮನೆಯು ನಟಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಭಟ್ ಅವರ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
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