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- ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪತಿಯ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ Geetha Serial Actress Sharmitha Gowda: ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಮಗನಿದ್ದಾನಾ?
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪತಿಯ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ Geetha Serial Actress Sharmitha Gowda: ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಮಗನಿದ್ದಾನಾ?
Geetha Kannada Serial Actress Sharmitha Gowda: ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಪತಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪತಿ ಯಾರು? ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಕೆಲ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ
ಗೀತಾ, ಯಾರಿವಳು, ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಬ್ರಹ್ಮಮುಡಿ, ಜಾನಕಿ ರಾಘವ ಮುಂತಾದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಮಗ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ
ನಟಿ ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಕಂದ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿ ಯಾರು?
ನಟಿ ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಪತಿ ವಿಶ್ವ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ
ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ನಟಿ
ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೆಂಟೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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