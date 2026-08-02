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- ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ
Shobha Shetty Marriage Postponed: 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ', 'ಕಾರ್ತೀಕ ದೀಪಂ' ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಟಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ವಿವಾಹ ಮುಂದೂಡಲು ಕಾರಣ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ನಟಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಂತರ ತೆಲುಗಿನ 'ಕಾರ್ತೀಕ ದೀಪಂ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ 'ಮೌನಿತಾ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಲನ್ ಶೇಡ್ ಪಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದ ಇವರು, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು' ಶೋನಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೇರ-ನಿಷ್ಠುರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು.
ಯಶವಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ
ಯಶವಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ
ಸೀರಿಯಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಶೋಭಾ ಅವರಿಗೆ ಗೆಳೆಯ ಯಶವಂತ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ಮನೆಯವರ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ (Engagement) ನೆರವೇರಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ನಂತರ 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ (ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್) ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಶೋಭಾ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಯಿತು. 'ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೂ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮುಖ್ಯ. ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ್ ಕುಟುಂಬದವರು, ಮದುವೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ?
ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೋಭಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ, ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದ ನಂತರವೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ (2025/2026) ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ವಿವಾಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ
ಶೋಭಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆ ಬಳಗ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದೆ.
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