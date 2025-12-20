- Home
- ಡಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸರಿತಾ ಯುಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸರಿತಾ! ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
Dance Karnataka Dance Show: ‘ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು’ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಚಂದಿರ ತಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ’ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದುಂಟು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
‘ಚಂದಿರ ತಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ’ ಹಾಡು
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಹೌದು, ‘ಚಂದಿರ ತಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ’ ಹಾಡಿಗೆ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ
ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಿಂಗಿತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸರಿತಾ, ಅಂಬಿಕಾ, ಕೆ ಎಸ್ ಅಶ್ವತ್ಥ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. 1982ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾವು, ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 1983ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಯ್ತು.
ವೀಕ್ಷಕರು ಏನು ಹೇಳಿದರು?
- ಚಂದಿರ ತಂದೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಡನ್ನು ಡಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಅವರು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದರು.
- ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರಿತಾ ಜೋಡಿ ಮರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡಿದರು ಖುಷಿಯೇ?
- ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರಿಮೆಕ್ ಮಾಡಿ
- ಶಿವಣ್ಣ, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನೃತ್ಯ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಕೂಡ ಮೌನವಾದವು
ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಕಾಗಲ್ಲ
ಎನರ್ಜಿ ಕಿಂಗ್ ಕರುನಾಡ ಕುವರ ಡಾ. ಶಿವಣ್ಣ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೂಪರ್
ಏನೇ ಆದ್ರೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮಗನಾದರು ಸರಿ
ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಣಿದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದು ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಿದೆ
