Annayya Serial ನಟಿ, ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಶೋ ದೀಪಿಕಾ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಅಂತೂ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂತು!
Comedy Khiladigalu Actress Deepika: ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.
comedy khiladigalu deepika
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಂದಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ಮನೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಶೋ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು.
ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?
ಈಗ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾವನ ಹಣ ಅದು
ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, “ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ
ಇವರು 99% ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಿಕಾ
