- ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ನಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹರಿದು ಬಂತು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ; ಕೇಸ್ ದಾಖಲು, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ನಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹರಿದು ಬಂತು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ; ಕೇಸ್ ದಾಖಲು, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಅಂತಹದ್ದು! ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಂದರೂ ಬರಿಗೈನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಪಾಹಪಿಯೇ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ಸಾ?
ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಪಾಹಪಿಯೇ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ಸಾ? ಕೇಸ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಬೇರರಾದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬೆಡಗಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ!
ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಅಂತಹದ್ದು! ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಂದರೂ ಬರಿಗೈನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಒಬ್ಬಾಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಆಕೆ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಚೆಲುವೆ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಭೀಮಿನೇನಿ. ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ (Vishnu Priya Bhimeneni) ಮೇಲೆ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ನಟಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ, ಅಸಲಿ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ ಇದೆ!
ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಂಬ 'ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್'!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾದ್ರೆ ಅವರು ಕಂಗಾಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಎಂಬುದು ಅಕ್ಷರಶಃ 'ವರದಾನ'ವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ನೆಗಟಿವ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಹಣ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈಕೆಯೇ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 'ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್' ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 390 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೀಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಜಯವಾಡದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಐಎಸ್ಎಫ್ (AISF) ಸಂಘಟನೆ ದೂರು ನೀಡಿತು. "ಈಕೆ ಅರೆನಗ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬುದು ದೂರುದಾರರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವಾಗಿತ್ತು.
ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಹಣದ ಹೊಳೆ!
ಯಾವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ "ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಆಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂತೋ, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕುತೂಹಲ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು. "ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಆಕೆಯ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ?" ಎಂದು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಬೇಡಿ!
ಕೇಸ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು: ಕೇವಲ 1,892 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿದ್ದರು. ಅವರ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 7.37 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು.
ಕೇಸ್ ಆದ ನಂತರ: ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 5,600 ದಾಟಿದೆ!
ಈಗಿನ ಆದಾಯ: ಈಗ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ!
ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದೂರು ಅಥವಾ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ 'ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಸುಗ್ಗಿ' ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು?
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯೇ ಅಥವಾ ಹಣವೇ ಮುಖ್ಯವೇ?
ಒಂದು ಕಡೆ ಎಐಎಸ್ಎಫ್ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್, "ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಇಂತಹ ಅಸಭ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದು ಗುಡುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಜನರಿಗೆ ನೈತಿಕತೆಗಿಂತ ಕುತೂಹಲವೇ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಮಾತ್ರ 'ಸೈಲೆಂಟ್' ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ 'ವೈಲೆಂಟ್' ಆಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ.
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?
36 ವರ್ಷದ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಭೀಮಿನೇನಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. 'ವಾಂಟೆಡ್ ಪಾಂಡುಗಾಡ್' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಇವರು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 8 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ 98 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಈಕೆ, ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸದೊಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು ಸಮರ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೇಸ್ 'ಕುಬೇರ ಯೋಗ'ವನ್ನೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳೇ ಬಂಡವಾಳ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ! ಈ ಕೇಸ್ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ!
