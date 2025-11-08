- Home
- Bigg Boss ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ? ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ 'ಅಮ್ಮ'
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರವೂ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮನಾಗಿರುವ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದಲೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲರ ಫೆವರೆಟ್ ಅಮ್ಮ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮಲ್ಲಮ್ಮ (Bigg Boss Mallamma) ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಫೆವರೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆ, ಗದ್ದಲ, ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಯಾವುದಕದಕ್ಕೂ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮನಾಗಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ಮುಗ್ಧತೆ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ, ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಟೈಲ್, ಅವರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಏನೋ ಸಾಧಿಸಿ ಬಂದವರಂತೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಇರುವುದು ಮಾಮೂಲು. ಆದರೆ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕೂಲ್ ಆಗಿ, ಧಿಮಾಕನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
ಸಕತ್ ಡಿಮಾಂಡ್
ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದ ಇವರು ಸಕತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಸಕತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಹಿಂದಿನ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ, ಅದೇ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರು ಈಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ?
ಇದರಿಂದ ಯಾರ ಮಾಡೆಲ್ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಎಂತಿರೋ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೊಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ
ಯಾರ ಹಣೆಯ ಬರಹ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನುವಂತೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಅಲ್ಲವೆ? ಜನರ ಹಾರೈಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತು.