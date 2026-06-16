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- Gilli Nata: ಮದುವೆಯೋ? ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೋ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್
Gilli Nata: ಮದುವೆಯೋ? ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೋ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್-12ರ ವಿಜೇತ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಇಂದು ಸಂಜೆ 6.15ಕ್ಕೆ ಒಂದು 'ವಿಶೇಷ ಘೋಷಣೆ' ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಸಂಜೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಆ 'ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್' (The Big Announcement Today)
ದೊಡ್ಮನೆಯ ಸೀಸನ್-12 ರ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಾವು "ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಘೋಷಣೆ" ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್-16 ರಂದು (ಇಂದು) ಸಂಜೆ ಸರಿಯಾಗಿ 6.15 ಕ್ಕೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ "ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಿಲ್ಲಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರ್ತಾರಾ ಗಿಲ್ಲಿ? (Is it a Movie Direction?)
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮಾಡಲಿರುವ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರಬಹುದೇ? ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ನೀಡಿದ್ದ ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ (Movie Direction) ಕಡೆಗೆ ತಮಗಿರುವ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಕಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮೆಗಾ ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿವೆ.
ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ? (As a Main Lead Hero?)
ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ (Hero) ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಸಂಜೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗಲಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇವರ ಹೀರೋಗಿರಿಯ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ್ದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ? (Is Wedding Bells Ringing?)
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡುವುದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ "ವಿಶೇಷ ಘೋಷಣೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅವರ ಮದುವೆಯ (Wedding) ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದೇ? ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಈ ಗೊಂದಲವೇ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ (The Previous Super Hit Movie)
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅಭಿನಯದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರವೊಂದು ತೆರೆಗೆ ಬಂದು ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ವಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ವಿಜಯಾನಂದ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಗೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ನಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
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