- Home
- Entertainment
- TV Talk
- BBK 12: ಕೊನೆಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸಿದ Kiccha Sudeep! ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
BBK 12: ಕೊನೆಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸಿದ Kiccha Sudeep! ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
BBK 12 Epsiode: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ? ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ? ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ, ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನೋದು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು?
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಈ ವಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಳಿದವರ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡದೆ, ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಇವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಪಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆ ಉಳಿದವರು ಏನಂದ್ರು?
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು? ಎಂದು ರಘು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಬೇರೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ” ಎಂದು ರಘು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಕಿಚನ್ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು. ಗಿಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಊಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಏನಂದ್ರು?
“ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.” ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ನೋಡಿದ್ರು
“ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೇಗ ಯಾರು ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮ್ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತ ಇದ್ದ ಸೀಸನ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇವರ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟರು” ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬನಿಯನ್ ಹಾಕಿ ರಾಜನ ಬಾಳು ಬಾಳ್ತಿದ್ರು
“ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್, ಹನುಮಂತ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸೀಸನ್ ನೋಡಿರೋ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿಸಿದೆ. ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಕಿದ್ದು ಬನಿಯನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಾಳುತ್ತಿರೋ ಬಾಳು ರಾಜನದ್ದೇ” ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.